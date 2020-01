Napoli Juve, forfait di Ospina per influenza. Le sue condizioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Napoli Juve, Ospina sarà costretto a non partecipare alla partita. Per il portiere una forte influenza che lo terrà ai box David Ospina non farà parte della gara di stasera tra Napoli e Juve. Ad annunciarlo è la stessa società partenopea con un comunicato pubblicato su Twitter. Ecco quanto si legge dalla nota ufficiale: «David Ospina è stato colpito da un forte stato influenzale, non sarà della partita. Alla lista dei convocati si aggiunge il portiere Antonio Pio Daniele». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

