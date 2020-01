Napoli, ancora Sarri nel mirino dei tifosi: dopo gli striscioni spuntano i manifesti (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Maurizio Sarri ancora nel mirino dei tifosi del Napoli. dopo gli striscioni apparsi in città questa notte spuntano altri ironici manifesti affissi in più punti della città e rivolti all’ex allenatore azzurro. Sarri è ritratto al posto di Benigni nel celebre film “F.F.S.S.”, sceneggiato da Arbore e De Crescenzo. Questa la frase: “Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”. L'articolo Napoli, ancora Sarri nel mirino dei tifosi: dopo gli striscioni spuntano i manifesti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

