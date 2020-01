Musica e solidarietà al Teatro Augusteo con l’evento “Per un porto migliore” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Partirà dal mese di febbraio nelle scuole di Salerno “Pagella in tour”, un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla popolazione studentesca sull’immigrazione, contro l’odio, l’intolleranza: una serie di incontri che i “Segni Distintivi” terranno insieme con l’Arci, La Tenda, la Polizia di Stato e il Comune di Salerno nelle scuole di tutt’Italia, partendo sempre da Salerno dove sono già in programma due incontri. La conferma ieri sera sul palco del Teatro Augusteo nell’ambito della serata “Per un porto migliore”. Musica e solidarietà sono stati gli ingredienti dell’evento che ha avuto come momento principale il debutto a Salerno di “Segni Distintivi”, il duo di poliziotti-cantautori autori del brano “La Pagella”, dedicato al 14enne migrante morto in mare con la pagella cucita nella tasca della giacca, al via con il loro ... anteprima24

