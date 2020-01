Morto Kobe Bryant, leggenda Nba: incidente in elicottero, c'era anche la figlia (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è Morto. Una tragedia che sconvolge il mondo del basket e dello sport: Bryant, 41 anni, ex stella dei Los Angeles Lakers, è Morto oggi in un incidente d'elicottero a... ilmattino

DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… - SkySport : #UltimOra Tutti i media americani confermano: morto #KobeBryant L’ex campione #NBA deceduto in un incidente in elic… -