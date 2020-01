Morto Kobe Bryant, leggenda della Nba: incidente con il suo elicottero in California (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant è Morto. Una tragedia che sconvolge il mondo del basket e dello sport: Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers, è Morto oggi in un incidente d'elicottero a... ilmattino

MassimoCaputi : Kobe #Bryant morto in un incidente con l'elicottero. Notizia sconcertante, sono senza parole - Eurosport_IT : ?? Secondo quanto riportato da @TMZ, è morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero. - billy_hb : RT @Agenzia_Ansa: Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicottero #AN… -