Morto Kobe Bryant, il ricordo di Barack Obama e Ghemon sui social (Di lunedì 27 gennaio 2020) La scomparsa improvvisa di Kobe Bryant è stato un evento che ha sconvolto non solo il mondo dello sport. Un personaggio del suo calibro, una vera e propria leggenda ha rappresentato una fonte di ispirazione per le ultime generazioni. Ed è così, nella sua grandezza che nomi noti come Barack Obama, Alessandro Cattelan e Ghemon hanno voluto rendergli omaggio. fanpage

DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… - SkySport : #UltimOra Tutti i media americani confermano: morto #KobeBryant L’ex campione #NBA deceduto in un incidente in elic… -