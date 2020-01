Morto Kobe Bryant | il ricordo di Barack Obama e dei vip italiani sui social

Le cause dell’incidente in elicottero in cui è Morto Kobe Bryant : Arrivano le prime ricostruzioni sull'incidente in elicottero dove è morto Kobe Bryant, sua figlia 13enne e altre 7 persone. Le autorità stanno cercando di capire le reali cause della tragedia: il problema maggiore sembrerebbero le pessime condizioni meteo, per una fitta nebbia. Ma testimoni oculari sul posto dello schianto, avrebbero dichiarato che già in volo qualcosa non andava.Continua a leggere

Kobe Bryant Morto - Caterina Balivo lo ricorda su Instagram ma viene attaccata – la risposta della conduttrice : La mamma dei cretini è sempre incinta, per questo motivo Caterina Balivo è stata attaccata su Instagram con un commento provocatorio sotto il post di ricordo di Kobe Bryant, il cestista morto insieme alla figlia in un incidente d’elicottero. “Non ci credo che te ne sei andato” – ha scritto Caterina Balivo su Instagram – “Tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione, Kobe ...

Kobe Bryant Morto : da LeBron a Jordan - fino a Totti - Pirlo - Biaggi e Pellegrini. I campioni salutano The Black Mamba : Quando la notizia ha iniziato a circolare sui social, da tutto il mondo sono arrivate reazioni sconvolte e messaggi di cordoglio, non solo da parte degli appassionati di basket. Kobe Bryant, oltre che una superstar della palla a spicchi, era un’icona globale, simbolo di una generazione intera che ama lo sport, al di là delle rivalità e dei colori. E così a salutarlo sono stati campioni di tutti gli sport, politici e appassionati di tutto ...

