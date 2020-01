Milly Carlucci, pronto il nuovo cast? Ecco l’indiscrezione (Di domenica 26 gennaio 2020) Questo articolo Milly Carlucci, pronto il nuovo cast? Ecco l’indiscrezione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Milly Carlucci sta già formando il nuovo cast per la prossima edizione del suo nuovo progetto di rai uno. La conduttrice di rai uno è in onda in questa settimane con le ultime puntata de il Cantante Mascherato, programma del venerdì sera di grande successo, che ha debuttato proprio in questa stagione televisiva del 2020. … youmovies

milly_carlucci : Sotto la maschera de #icmpavone si nascondeva la bravissima Emanuela Aureli #ilcantantemascherato - milly_carlucci : Le card per votare le vostre maschere preferite sono già state pubblicate sul profilo ufficiale… - milly_carlucci : Ci vediamo tra poco per la semifinale de #ilcantantemascherato appuntamento su #rai1 ore 21.25 circa! Tante sorpres… -