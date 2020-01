Milan-Torino, Coppa Italia 2020: orario, tv, diretta gratis e in chiaro (Di domenica 26 gennaio 2020) Martedì 28 gennaio, allo stadio San Siro di Milano, un Milan rinato con la “cura Zlatan Ibrahimovic” ospiterà il Torino per un match secco valevole per i quarti di finale della fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di calcio 2020. I rossoneri, dopo il filotto di quattro vittorie consecutive tra Campionato e Coppa nazionale, hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi e un obbiettivo, la zona-Europa, per cui poter seriamente lottare; i granata, dal canto loro, pur non esprimendo mai una grandissima mole di gioco nei loro match, hanno confermato la tendenza che li considera squadra ostica da affrontare per chiunque proprio per la loro capacità di far giocare male gli avversari. Il Diavolo, in una stagione comunque fino a qui abbastanza deludente, ha quindi estremo bisogno di continuare un percorso in una competizione con cui negli ultimi anni ha sempre avuto un ... oasport

