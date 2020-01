Migranti: Ocean Viking ne salva altri 72, ora a bordo sono 223. Ma sbarcheranno dopo le elezioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Nella notte l'Ocean Viking ha soccorso altre 72 persone che erano a bordo di un'imbarcazione molto instabile e sovraffollata nella zona SAR maltese, spiega Sos Mediterranee su Twitter firenzepost

