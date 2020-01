Meteo NAPOLI: nuvoloso domenica, poi schiarite e NUOVA PERTURBAZIONE (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da una persistente circolazione d'aria umida che sospingerà nubi a tratti consistenti. Maggiori schiarite si avranno lunedì, mentre per martedì è attesa qualche debole precipitazione. domenica 26: nubi sparse. Temperatura da 8°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Martedì 28: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 9°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 15 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Mercoledì 29: nubi sparse, ventoso. Temperatura da ... meteogiornale

