METEO ITALIA, nuova perturbazione tra lunedì e martedì. Ecco dove colpirà (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo il weekend caratterizzato dal transito di un debole impulso perturbato, lo scenario d'inizio settimana vedrà l'ITALIA sempre sotto tiro di infiltrazioni d'aria umida atlantica. L'anticiclone non riuscirà a risalire alla ribalta e resterà un po' defilato verso sud, ma non del tutto assente. Possiamo dire che l'ITALIA sarà in sostanza contesa fra l'anticiclone e i flussi atlantici, con questi ultimi in grado di trasportare un impulso perturbato che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Nord, sospinto da miti correnti occidentali. La depressione d'Islanda riuscirà infatti a convogliare un nuovo assalto perturbato alle basse latitudini europee, con un sistema perturbato che attraverserà la nostra Penisola a cavallo fra lunedì e martedì. Le ripercussioni piovose si manifesteranno principalmente al Nord e lungo le aree tirreniche. Sul Sud ITALIA, stante una ... meteogiornale

