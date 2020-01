Meteo 7 Giorni: dalle PERTURBAZIONI al ritorno del FORTE ANTICICLONE (Di domenica 26 gennaio 2020) Meteo SINO AL 1° FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Si vanno ridimensionando gli effetti della debole perturbazione sopraggiunta sull'Italia, con l'ANTICICLONE che ha lasciato ad una modesta configurazione ciclonica. Correnti umide oceaniche continuano ad affluire sull'Italia, determinando spiccata variabilità, in attesa di nuovi impulsi perturbati. In questa fase il flusso atlantico si manterrà infatti per alcuni Giorni più basso di latitudine investendo pienamente il Centro Europa e lambendo anche l'Italia nel corso dei primi Giorni della nuova settimana, dove comunque gli effetti risulteranno smorzati dalla parziale presenza anticiclonica. Nemmeno quest'ultima parte di gennaio regalerà una svolta e quindi ancora non si parla assolutamente di freddo, nonostante il tempo risulterà contrassegnato da una certa variabilità. L'inverno resterà latitante sulla nostra ... meteogiornale

