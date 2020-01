Mercedesz Henger: Isola, padre biologico, madre, Instagram, Lucas Peracchi (Di domenica 26 gennaio 2020) Mercedesz Henger è un personaggio televisivo e social influencer, figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, nata a Roma il 18 agosto 1991.La primogenita della showgirl ed ex attrice hard ungherese, Eva Henger, ha ottenuto popolarità televisiva grazie alla sua partecipazione all'undicesima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5, al termine della quale si classificò al terzo posto. Durante la quinta puntata di quell'edizione, precisamente durante una prova di apnea, Mercedesz Henger provocò involontariamente il panico generale in studio a causa di alcune espressioni, assunte durante la lunga permanenza sott'acqua, che sembravano essere i sintomi un malore. Eva Henger, supportata prontamente dall'opinionista Mara Venier, ebbe un leggero mancamento in studio.Mercedesz Henger: Isola, padre biologico, madre, Instagram, Lucas Peracchi pubblicato su ... blogo

