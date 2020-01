Memoria dei Campi, il raccapricciante racconto di Hitchcock è un atto coraggioso (Di lunedì 27 gennaio 2020) live placement Risulta davvero difficile recensire Memoria dei Campi, il documentario verità firmato da Alfred Hitchcock. Il filmato racconta in maniera molto cruda gli orrori dei Campi di concentramento, mostrando senza pudore i cadaveri delle persone che hanno avuto la sfortuna di finire in questi centri di sterminio.La voce narrante racconta ogni tipo di tortura alla quale queste persone erano sottoposte, dalle camere a gas alla asportazione dei tatuaggi direttamente dalla pelle, usando un linguaggio senza filtri, probabilmente per restituire nella maniera maggiormente autentica possibile l'orrore (difficilissimo usare altre parole).Memoria dei Campi, il raccapricciante racconto di Hitchcock è un atto coraggioso pubblicato su TVBlog.it 26 gennaio 2020 22:40. blogo

