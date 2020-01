Meghan sogna la politica: spunta un super ruolo (Di domenica 26 gennaio 2020) Meghan Markle, spunta la pista della politica: è una vecchia ambizione della duchessa. Secondo il Daily Mail, potrebbe esserci un ruolo prestigioso in arrivo per la donna reale Meghan Markle vuole il ritorno in politica: è questa la pazza indiscrezione che giunge dalla Gran Bretagna. Lo rivela il Daily Mail, il quale cita una fonte … L'articolo Meghan sogna la politica: spunta un super ruolo proviene da www.inews24.it. inews24

infoitcultura : Meghan sogna la politica e forse la Casa Bianca - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il piano segreto di #MeghanMarkle: si butta in politica e sogna la Casa Bianca - tonimenghini : RT @tempoweb: Il piano segreto di #MeghanMarkle: si butta in politica e sogna la Casa Bianca -