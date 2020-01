Meghan Markle e Harry, i veri motivi dietro la separazione dalla Famiglia Reale (Di domenica 26 gennaio 2020) La decisione di separarsi dalla Famiglia Reale da parte di Meghan Markle e del Principe Harry è dovuta alla volontà del secondogenito di Diana e Carlo di far crescere il piccolo Archie lontano da sfarzo e regalità. A dirlo, nel corso di una recente intervista al programma Today di BBC Radio 4, è stata l’etologa Jane Goodall, citata da Lady Markle nel numero di Vogue UK che ha curato come guest editor la scorsa estate (e che ha dedicato alle donne ispiratrici). La scienziata 85enne ha sottolineato che la scelta della coppia non l’ha sorpresa e che, secondo il suo punto di vista, Harry si è sempre sentito limitato nel corso della sua esistenza. Per questo, a suo avviso, il 35enne fratello di William avrebbe scelto di far crescere il proprio figlio lontano dal fasto che caratterizza la Corte. Ammettendo di non aver seguito molto da vicino gli aggiornamenti sulla vicenda, Jane ... dilei

