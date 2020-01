Medio Oriente, l’Autorità nazionale palestinese contro il “piano di pace” di Donald Trump (Di domenica 26 gennaio 2020) Sarà svelato entro il 2 marzo, ma i punti del piano di pace di Donald Trump per il Medio Oriente – svelati dai media nei giorni scorsi – viene duramente criticato dall’Autorità nazionale palestinese (Anp) che minaccia di uscire dagli Accordi di Oslo (raggiunti nel 1993 e culminati nella storia stratta di mano tra l’allora premier israeliano Ytzhak Rabin e il leader dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina Yasser Arafat). Il portavoce del presidente Abu Mazen, Nabil Abu Rudeina citato dalla Wafa, dice: “‘L’accordo del secolo”‘ (come Trump ha definito il suo Piano, ndr) non passerà senza l’approvazione del nostro popolo palestinese. La leadership studierà tutte le opzioni, incluso il destino dell’Anp”. “L’unica utile ed effettiva risposta” al piano è “l’immediato riconoscimento da ... ilfattoquotidiano

