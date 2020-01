Massimo Boldi e la nuova fidanzata: prima intervista di coppia da Mara Venier (Di domenica 26 gennaio 2020) Massimo Boldi si è riscoperto innamorato. L’attore, dopo essere rimasto vedono della moglie Marisa, ha ritrovato il sorriso e la felicità al fianco della sua nuova giovane compagna: Irene Fornaciari. La coppia è ospite oggi pomeriggio di Mara Venier a Domenica In: in un’intensa intervista raccontano il loro amore sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. Massimo Boldi e la fidanzata a Domenica In Per Massimo Boldi non è stato semplice superare il lutto dovuto alla morte dell’amata moglie Marisa. Dopo la sua scomparsa, l’artista ha provato a ricongiungere i tasselli della sua vita e ritrovare il sorriso. Quel sorriso, ora, l’ha riscoperto al fianco della sua nuova giovane compagna: Irene Fornaciari. L’attore a Domenica In racconta com’è scoppiato il loro amore, dopo la perdita della moglie: “Da quando sono rimasto vedovo ho avuto una vita artisticamente felice ma sentimentalmente ... thesocialpost

Stellone71 : RT @letosnotes: Lei sicuramente ama moltissimo Massimo Boldi... #domenicain - Stellone71 : RT @ZeusMega: Io dopo aver capito che Massimo Boldi ha una vita sentimentale più attiva della mia......#domenicain - Stellone71 : RT @Mariquita_la1a: Certo, una vede in treno massimo Boldi e chi non rimane affascinata.. altro che Brad Pitt ?? #domenicain -