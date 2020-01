Massimo Boldi a Domenica In per la prima volta con la giovane fidanzata, per la Venier sono una coppia bellissima (Foto) (Di domenica 26 gennaio 2020) Quando Massimo Boldi ha annunciato di avere una nuova fidanzata e che lei, Irene Fornaciari, aveva 34 anni meno di lui, in pochi hanno creduto in un amore e vero ma oggi ospite a Domenica In la coppia ha smentito tutti (foto). Anche Mara Venier non credeva molto in questo amore, aveva magari paura che la nuova compagna potesse approfittare dell’attore, volere solo godere della sua notorietà. Invece le parole della giovane donna e il modo in cui oggi in tv lei guardava Massimo hanno fatto comprendere alla conduttrice che un amore importante e reale può esistere anche con la loro differenza d’età. La morte di Marisa, la moglie di Massimo Boldi, nel 2004, ha inevitabilmente distrutto lui che faceva sempre ridere tutti e che oggi ammette che solo non sa restare. Ricorda sempre con grande amore la madre delle sue figlie ma quel periodo così complicato quando è rimasto vedovo doveva ... ultimenotizieflash

