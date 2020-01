Maschere rinascenti all’Institut Francais di Napoli (Di domenica 26 gennaio 2020) “Vi aspettiamo numerosi stasera a partire dalle 18 all’Istituto francese di Napoli di via Crispi per l’inaugurazione della mostra “Pulecenella e noi: Maschere rinascenti” a cura di Robin Summa. Da non perdere sempre alle 18 in mediateca una presentazione/dibattito sulle Maschere della Commedia dell’arte con il regista teatrale Attilio Maggiulli, direttore e fondatore della Comédie Italienne di Parigi, e Domenico Scafoglio, professore ordinario di antropologia culturale all’Università di Salerno e presidente del comitato per la candidatura all’Unesco di Pulcinella”: le parole del Console Generale di Francia Laurent Burin Des Roziers Alle ore 18 del venerdì 17 gennaio, nella Mediateca dell’Istituto francese di Napoli si è tenuta la presentazione del libro di Pierangelo e Robin Summa « La maschera è libertà, Storia di un’insurrezione teatrale », e una discussione su « Pulcinella e le sue ... ildenaro

Maschere rinascenti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maschere rinascenti