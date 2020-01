Maria De Filippi asfalta le Meraviglie di Alberto Angela: ascolti record per C'è posta per te (Di domenica 26 gennaio 2020) De Filippi batte Angela. Nuovo record di ascolti per “C’è posta per te” che, nella serata del 25 gennaio, è stato seguito da 5.766.000 telespettatori con uno share pari al 30.26%. La trasmissione di Canale 5 ha battuto “Meraviglie” di Alberto Angela che su Rai Uno ha ottenuto 3.677.000 telespettatori con share 17.24%.Prima della vittoria negli ascolti, intervistata dal Corriere della Sera Maria De Filippi aveva detto: “Angela lo sento simile, poi fa tutt’altro genere. Il mio programma è nazional-popolare, l’accesso è più facile. Angela lo devi voler seguire, deve interessarti. La mia partenza è più accessibile perchè racconto qualcosa che già conosci. Lui ti deve intrigare, però poi quando lo vedi non ti stacchi perché ti accompagna”Leggi anche... ... huffingtonpost

