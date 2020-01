Maran: «Risultato che dà morale. Mercato? La società sa cosa deve fare» – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato dopo il pareggio acquisito in casa dell’Inter: ecco le sue parole dopo la gara – VIDEO (dal nostro inviato) – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro l’Inter. «Un Risultato che ci ripaga di quello che abbiamo fatto in settimana e di come siamo usciti da una situazione difficile. Sicuramente sono risultati che danno morale e ancor di più le prestazioni. Siamo riusciti ad arrivare al Risultato come volevamo noi. Radja è un giocatore importante, lo dimostra ad ogni allenamento. Mercato? La società sta valutando». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

passione_inter : VIDEO - Maran: 'Risultato meritato, abbiamo giocato con coraggio' - - Ce37Lia : RT @AntonelloAng: Errore del VAR. Il gol dell' Inter che sblocca il risultato contro il Cagliari è viziato da una spinta chiarissima. Guido… - fabiopich78 : RT @AntonelloAng: Errore del VAR. Il gol dell' Inter che sblocca il risultato contro il Cagliari è viziato da una spinta chiarissima. Guido… -