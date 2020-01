Mara Venier, spettatrice di Domenica In: “Piange per fare ascolti?!” (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica In, spettatrice scrive a Costanzo: “Mara Venier piange per fare ascolti?” Andrà in onda oggi, 26 gennaio 2020, una nuova puntata di Domenica In e Mara Venier ci aspetta dalle 14 con tutti i suoi ospiti e le sue ormai iconiche interviste. La padrona di casa del contenitore Domenicale di Rai 1, che ogni Domenica raggiunge ascolti pazzeschi, è stata criticata da una spettatrice, che a Maurizio Costanzo ha posto questa domanda: “A Domenica In la Venier non fa che commuoversi: succede ogni settimana. Secondo lei è sincera oppure la lacrima facile è solo una tecnica per tenere alti gli ascolti del programma?” Questo è ciò che si chiede Valeria, spettatrice di Domenica In, che a Costanzo ha fatto anche un esempio di lacrime considerate “finte”, ovvero quando Mara Venier ha pianto per la proposta di Eleonora Daniele di farle da madrina alla sua ... lanostratv

BenjieFede : Ci vediamo domani pomeriggio su Rai Uno in diretta a Domenica In con Mara Venier per un’intervista speciale e un po… - MattiaBriga : Buongiorno e buona domenica ! Oggi sarò ospite di Mara Venier, nel salotto d’Italia di #DomenicaIn ?? - angiuoniluigi : RT @leggoit: Domenica In, anticipazioni: gli ospiti di Mara Venier. Donatella Rettore, Cortellesi e Mastandrea, Benji & Fede -