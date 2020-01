M.O., palestinesi contro 'Piano Trump'

Una giornata di "collera popolare" è stata proclamata in Cisgiordania in vista della pubblicazione delper il Medio Oriente,atteso per martedì Le 'forze nazionali ed islamiche' invocano la mobilitazionequello che definiscono "l'accordo della vergogna, che è respinto da tutti i". E l'Anp minaccia: siamo pronti ad uscire dagli accordi di Oslo. Intanto la radio militare israeliana ha annunciato che, nel timore di disordini, alcune unità dell'esercito sono state poste in stato di allerta.(Di domenica 26 gennaio 2020)