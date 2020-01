Luigi Pogliana, detto Giggì, il terzino generoso che insaccò in volo alla Juve nel 1970 (Di domenica 26 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport la storia di Luigi Pogliana, terzino sinistro del Napoli dal 1967 al 1977 e autore di uno splendido gol alla Juventus nel 1970. Veniva da Legnano, ma a Napoli diventò subito “Giggì” “uno dei terzini più generosi della storia del Napoli”. Correva per 90 minuti senza mai stancarsi. Restò nella storia per il suo gol ai bianconeri, l’8 novembre 1970. La Juve, all’epoca, annaspava a metà classifica. Il Napoli, invece, dopo solo quattro giornate era già in vetta a pari merito con il Cagliari di Gigi Riva. All’ultimo minuto del primo tempo, il gol di Giggì. “un lento, precisissimo cross su punizione di Sormani dalla sinistra, che andava a posarsi proprio sulla testa di Pogliana che, tutto solo, in acrobatico tuffo, batteva inesorabilmente il portiere bianconero tra l’ovazione della folla dello stadio San Paolo”. Fu lui il ... ilnapolista

