Luigi Mario Favoloso: "Nina Moric mi vuole distruggere perché l'ho lasciata. Con mia mamma non ci parlerò più" (video) (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo 29 giorni di allontanamento volontario, stasera, a 'Live Non è la d'Urso', Luigi Mario Favoloso è tornato per raccontare la propria verità sulla misteriosa 'sparizione' che ha incuriosito l'opinione pubblica. L'imprenditore ha confessato di voler rompere definitivamente i rapporti con la mamma Loredana perché, a suo dire, ha preso in giro gli spettatori di 'Mattino 5' per una mail ricevuta dal figlio (in realtà l'invio è avvenuto due giorni prima) con successivo ritiro della denuncia. Ecco le parole dell'ex gieffino:Luigi Mario Favoloso: "Nina Moric mi vuole distruggere perché l'ho lasciata. Con mia mamma non ci parlerò più" (video) 26 gennaio 2020 22:10. blogo

domenicalive : Oggi a #DomenicaLive confronti ACCESISSIMI! La famiglia di Luigi Mario Favoloso lo difende dalle accuse di Nina Mor… - LiveNoneladUrso : A Live #noneladurso Alessandro Meluzzi difende Luigi Mario Favoloso? - Fly16248937 : @MediasetPlay Luigi Mario Favoloso secondo me l'ha protetta troppo ed ha ragione..se lo fa un uomo é grave..e se lo fa una donna silenzio... -