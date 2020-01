Luigi Favoloso si difende: “Non ho mai picchiato Nina Moric!” – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso si è difeso dalle forti accuse di violenza della sua ex fidanzata Nina Moric Luigi Favoloso, ospite di questa sera di Barbara d’Urso a Live, si è difeso dalle forti accuse di Nina Moric sul suo conto. L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di non aver … L'articolo Luigi Favoloso si difende: “Non ho mai picchiato Nina Moric!” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

domenicalive : Oggi a #DomenicaLive confronti ACCESISSIMI! La famiglia di Luigi Mario Favoloso lo difende dalle accuse di Nina Mor… - MediasetPlay : Luigi Mario Favoloso, in esclusiva, a #noneladurso: la sua sparizione è durata ben 29 giorni. Ricordate che su… - Italia_Notizie : Le verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric è lei che vuole distruggermi” -