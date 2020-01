Luigi Favoloso, rivelazione incredibile: “Mia madre ha preso in giro tutti” (Di domenica 26 gennaio 2020) Questo articolo Luigi Favoloso, rivelazione incredibile: “Mia madre ha preso in giro tutti” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luigi Favoloso è tornato a parlare in prima persona, a Live non è la D’Urso la rivelazione incredibile: “Mi sono venduto ai paparazzi”. Questa sera a Live Non è la D’Urso è tornato a mostrarsi Luigi Mario, a ben 29 giorni dalla sua scomparsa. Nei giorni scorsi l’uomo era stato avvistato in Svizzera per poi mostrarsi in … youmovies

