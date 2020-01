Luigi Favoloso, la verità a Live: “Mi sono ferito per difendere Nina” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Live-Non è la D’Urso, Luigi Favoloso ammette: “Mi sono ferito per difendere Nina” Luigi Favoloso dopo 29 giorni di allontanamento volontario oggi è ritornato in Italia ed ha deciso di raccontare la sua verità nel salotto di Barbara D’Urso. Nella puntata di oggi, 26 gennaio, di Live-Non è la D’Urso infatti ha spiegato perché si è allontanato e soprattutto la sua versione dei fatti sulle violenze denunciate da Nina Moric su di lei e sul figlio Carlos. Sulla Moric ha ammesso: “Io non l’ho mai picchiata ma molte volte ho dovuto difenderla, e mi sono anche fatto male nel tentativo di proteggerla da se stessa. Mi sono ferito alla mano per difenderla” Il ragazzo ha ammesso di non averla mai picchiata ma anzi di essersi più volte ferito nel tentativo di difenderla. Sulle violenze a Carlos invece ha dichiarato: “Quando Carlos era ... lanostratv

domenicalive : Oggi a #DomenicaLive confronti ACCESISSIMI! La famiglia di Luigi Mario Favoloso lo difende dalle accuse di Nina Mor… - MediasetPlay : Luigi Mario Favoloso, in esclusiva, a #noneladurso: la sua sparizione è durata ben 29 giorni. Ricordate che su… - brekbia : RT @MartaP2000: Paola Caruso non sa più cosa inventarsi. Ci manca solo che inizi ad uscire con Luigi Mario Favoloso. #noneladurso https:/… -