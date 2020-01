Luigi Favoloso, il padre lo difende dalle accuse di Nina Moric - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serena Granato Nella nuova puntata di Domenica Live, il padre di Luigi Favoloso, Michele, ha difeso l'ex gieffino dalle accuse di violenza psicologica e fisica mosse da Nina Moric Diverse ore fa, in data 26 gennaio 2020, è stata trasmessa la nuova puntata di Domenica Live. E l'appuntamento tv in questione -del format condotto da Barbara d'Urso su Canale 5 - ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, il padre di Luigi Favoloso. Quest'ultimo, ex concorrente del Grande fratello 15, originario della Campania e classe 1988, era scomparso in circostanze del tutto misteriose lo scorso 29 dicembre. Nei giorni in cui è stato lontano da casa, lo stesso ha fatto sapere di essere in viaggio, senza però chiarire se e quando sarebbe tornato dai suoi. E in vista dell'apparizione tv che Luigi avrebbe registrato a Live, il padre di quest'ultimo ha voluto concedere un'intervista al noto ... ilgiornale

