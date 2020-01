Luigi Favoloso a Live Non è la D’Urso: il ritorno in tv dell’imprenditore scomparso (Di domenica 26 gennaio 2020) Siamo forse arrivato alla fine dei giochi per quanto riguarda il mistero attorno alla figura di Luigi Favoloso. La scomparsa dell’imprenditore ed ex gieffino è stato il tormentone di questo gennaio, riaccompagnando il ritorno in scena dei talk show Mediaset in seguito al mese di pausa invernale; attraverso le trasmissioni pomeridiane e serali di Barbara D’Urso, la vicenda di Favoloso, scomparso in seguito a Natale senza nessuna apparente intenzione di farsi trovare, è stata seguita da migliaia di spettatori. Ora, tutto è pronto per quello che dovrebbe essere il gran finale. Fine della corsa per Luigi Favoloso: dopo un mese di fughe all’estero, l’ex gieffino tornerà a Live per raccontare la sua scomparsa Sarà proprio Live Non è la D’Urso ad ospitare il grande ritorno in televisione di Luigi Favoloso. Proprio Favoloso rivelerà probabilmente la propria ... velvetgossip

