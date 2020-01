Los Angeles | morto Kobe Bryant | star dell’Nba Precipitato con l’elicottero privato

Ecco la casa di Tiziano Ferro a Los Angeles - : Ludovica Marchese La casa dove Tiziano Ferro abita con suo marito è un luogo che annulla le distanze fra la vita privata e quella professionale, tant’è che c’è una vera e propria stanza dedicata esclusivamente alla musica Vi siete mai domandati come sia la casa di Tiziano Ferro? Pur essendo molto riservato (sui suoi social, infatti, posta molto poco riguardo la sua vita privata), è trapelato qualche dettaglio che sicuramente farà ...

Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? Una moderna dimora a Los Angeles [FOTO] : Alto nelle classifiche con l’album ‘Accetto Miracoli’ Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston. Sarà presente in tutte le serate del festival e non poteva che rendere ovviamente entusiasta il conduttore della 70ª edizione del Festival di Sanremo, Amadeus. È dunque un periodo d’oro per il cantautore di Latina, circondato soprattutto dall’ affetto dei suoi fan; ma non solo. Il cuore ...

Usa - Ezio Greggio il padrino del “Los Angeles - Italia – Film - Fashion and Art Festival” : Sarà Ezio Greggio il “padrino” di Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival (2-8 febbraio), classico appuntamento del cinema Italiano al Teatro Cinese di Hollywood alla vigilia della Notte degli Oscar (domenica 9), promosso dall’Istituto Capri nel Mondo. “Mai in passato a ricoprire questo incarico era stato un attore – ricorda Tony Renis, presidente onorario del Festival -. Ma Ezio oltre ad un ...

Usa - Gerini e Maria Sole Tognazzi al Filming Italy Los Angeles : Ecco tutti i premiati : Si è conclusa la quinta edizione di Filming Italy – Los Angeles alla presenza di personalità dell’industria cinematografica italiana e hollywoodiana. La madrina di questa edizione è stata Claudia Gerini, presente insieme ad ospiti, tra cui la regista Maria Sole Tognazzi, la pluripremiata attrice australiana Jacki Weaver, l’attore William Baldwin che ha ricevuto il «Filming Italy Region Lazio Award», il Vicepresidente di Variety ...

Doppio episodio di NCIS Los Angeles 11 su Rai2 - anticipazioni 24 e 31 gennaio : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 11 su Rai2. Stasera, venerdì 24 gennaio, andranno in onda due nuovi episodi dell'undicesima stagione della serie crime. Nel primo, il team di Sam e Callen andrà alla ricerca di un dipinto rubato dal valore di 40 milioni di dollari che potrebbe essere stato venduto nel mercato nero al fine di donare fondi a un'attività terroristica. Nel secondo appuntamento di serata, la squadra accetta con ...

Guida TV Venerdì 24 gennaio - il Cantante Mascherato - GF Vip - NCIS Los Angeles - The New Pope : Guida tv Venerdì 24 gennaio – I programmi di stasera Rai 1 ore 21:25 Il Cantante Mascherato (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 11×05-06 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Benvenuto Presidente Canale 5 ore 21:40 GF Vip 4 (qui i concorrenti i nominati) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Lucy La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 4 Ristoranti 5×08 Hong Kong Nove ...

NCIS Los Angeles due nuove puntate dell’undicesima stagione su Rai 2 venerdì 24 gennaio : NCIS Los Angeles venerdì 24 gennaio su Rai 2, anticipazioni delle puntate Nuovo doppio appuntamento in prima tv assoluta su Rai 2 con NCIS Los Angels, arrivato ormai all’undicesima stagione in onda a poche settimane di distanza dagli Stati Uniti. Le due puntate di questa settimana venerdì 24 gennaio sono la quinta e la sesta. In seconda serata prosegue la replica della prima stagione di The Resident. Gli episodi della settimana scorsa ...

Stasera tv 24 gennaio | Raidue | NCIS Los Angeles | Anticipazioni : Andrà in onda venerdì 24 gennaio un nuovo episodio della serie tv NCIS. In onda in prima serata sulla seconda rete Rai, dal titolo Il Cubo – Un piano dannatamente geniale Nuovo doppio appuntamento con l’undicesima stagione di “N:C:I.S. Los Angeles”, venerdì 24 gennaio alle 21.20 su Rai2 con gli episodi intitolati Il Cubo – […] L'articolo Stasera tv 24 gennaio | Raidue | NCIS Los Angeles | Anticipazioni ...

Joaquin Phoenix conforta i maiali al macello di Los Angeles dopo la vittoria ai SAG : "Devo stare qui" : Mezz'ora dopo la cerimonia dei SAG 2020, Joaquin Phoenix si è recato a un macello di Los Angeles per unirsi a una manifestazione animalista per la salvaguardia dei maiali dell'industria della carne. dopo la cerimonia dei SAG 2020, Joaquin Phoenix si è recato in un macello di Los Angeles per dare conforto e offrire dell'acqua ai maiali. La star di Joker ha conquistato il premio come miglior attore, ma ha abbandonato i festeggiamenti per recarsi ...

NCIS Los Angeles due nuove puntate dell’undicesima stagione su Rai 2 venerdì 17 gennaio : NCIS Los Angeles venerdì 17 gennaio su Rai 2, anticipazioni delle puntate Prosegue l’appuntamento in prima tv assoluta con l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles su Rai 2, con gli episodi terzo e quarto in onda venerdì 17 gennaio, a breve distanza dagli USA (dove la serie è al dodicesimo episodio). A seguire in seconda serata appuntamento in replica con la seconda puntata della prima stagione di The Resident. I primi due episodi ...

È morto suicida Stan Kirsch - l’attore di Highlander e Friends : si è impiccato nella sua casa di Los Angeles : morto suicida Stan Kirsch, attore di Friends e Highlander: si è impiccato I fan di serie tv culto come Friends e Highlander sono in lutto: è morto suicida l’attore statunitense Stan Kirsch, che ha recitato in entrambi i telefilm negli anni Novanta e che – secondo le prime indagini della polizia – si è impiccato nella sua casa di Los Angeles. Stan Kirsch aveva 51 anni ed era diventato noto al grande pubblico per aver ...

Los Angeles - aereo scarica carburante su scuola : 60 feriti - coinvolti anche bambini : È stato costretto a tornare all’aeroporto di Los Angeles, dopo il decollo, il volo della Delta Airlines diretto a Shangai, probabilmente per un problema tecnico. Una parte del suo carburante però è finita su una zona abitata dei sobborghi della metropoli, dove tra l’altro ci sono due scuole. Almeno 60 persone, tra cui una ventina di bambini, sono rimasti feriti per fortuna non in maniera grave. Alcuni hanno subito forti ustioni, altri ...

Los Angeles - aereo scarica carburante su due scuole : 60 feriti - bimbi intossicati : Il volo della Delta Airlines diretto a Shangai è stato costretto a tornare all'aeroporto di Los Angeles dopo il decollo, pare per un problema meccanico. Ma una parte del suo carburante è finita una zona abitata dove sono presenti due scuole. Le persone coinvolte hanno subito forti ustioni e irritazione agli occhi.Continua a leggere