Loredana Bertè vuole Junior Cally vuole da Sanremo | “Mia lo vorrebbe”

Sanremo 2020 - la polemica di Loredana Berté : “Niente premio Mia Martini a questi cantanti” : Questo articolo Sanremo 2020, la polemica di Loredana Berté: “Niente premio Mia Martini a questi cantanti” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Continuano le polemiche che circondano Sanremo 2020. Stavolta a scatenarle è stata Loredana Berté. Ecco il motivo scatenante. Non stanno davvero mancando le polemiche su Sanremo 2020. Tante le discussioni che stanno accompagnando questa edizione del Festival. A ...

Loredana Berté polemica con Sanremo : lo sfogo della cantante : Una voce più forte delle altre ha recentemente dato il proprio contributo alla polemica sorta attorno la presenza di determinati concorrenti a Sanremo 2020; si tratta di Loredana Berté, intervenuta con toni a dir poco accesi a dare la propria versione della contesa. Come noto, il Festival di Amadeus si è trovato involontariamente al centro di una discussione infinita in merito ai toni sessisti e misogini assunti dalla produzione. Discorso ...

“Quel nome e mia sorella Mia Martini? Mi rifiuto”. Furia Loredana Bertè : l’appello straziante : Il Festival di Sanremo è alle prese con durissime critiche, soprattutto nei confronti di Amadeus, prima accusato di sessismo per alcune frasi rivolte alla partner di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, e successivamente per la scelta di Junior Cally. L’artista è infatti accusato di scrivere testi troppo violenti e che incitano alla violenza sulle donne. A pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale a prendere la parola è ...

Loredana Bertè durissima : “Il premio Mia Martini? Ecco chi è da escludere” : Niente premio Mia Martini a chi promuove la violenza delle donne donne. E’ la richiesta avanzata via social da Loredana Bertè. Loredana Bertè non lo nomina mai, ma è fin troppo facile immaginare che il riferimento implicito sua a Junior Cally, il noto rapper finito nel mirino per aver composto testi per le proprie canzoni […] L'articolo Loredana Bertè durissima: “Il premio Mia Martini? Ecco chi è da escludere” è apparso ...

Loredana Berté : “Il premio Mia Martini non può essere assegnato a chi promuove violenza” : Loredana Bertè ha voluto esprimere il suo dissenso in merito alle polemiche nate sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il motivo che ha spinto l'artista a parlare risiede nell'eventualità che il premio possa essere assegnato ad interpreti che inneggino alla violenza, un riferimento seppur velato al caso di Junior Cally: "Mia sorella è stata per anni vittima di bullismo "verbale" e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome ...

Loredana Bertè fa un appello contro uno dei cantanti in gara a Sanremo 2020 : Continua la polemica intorno alla partecipazione di Junior Cally al festival di Sanremo 2020. Dopo i politici di diversi schieramenti, il Presidente della Rai e alcuni personaggi tv, adesso anche Loredana Bertè ha detto la sua attraverso un appello fatto sui social. Visto che la direzione artistica del Festival ha deciso di non escludere il rapper dalla gara, Loredana ha chiesto che Cally non venga candidato al Premio della critica Mia ...

Loredana Bertè fa un appello inaspettato riguardo il Premio della Critica Mia Martini : Quando è giunto il tempo del Festival di Sanremo, la cantante Loredana Bertè fa sempre sentire la sua voce. Soprattutto perchè c’è in ballo il Premio della Critica Mia Martini, che viene rilasciato dai giornalisti ad un concorrente del Festival da loro scelto. Quest’anno Loredana Bertè fa un appello direttamente ai giornalisti. E lo fa con un post su Facebook, dove scrive: Chiedo ai giornalisti della Sala Stampa dell’Ariston di ...

Sanremo - Loredana Bertè fa un appello choc : “Soggetti da squalificare!” : Loredana Bertè choc su Sanremo 2020: “Non date il premio Mia Martini a soggetti da squalificare” Con un durissimo post pubblicato sui social, Loredana Bertè ha diffidato i giornalisti della Sala Stampa del Festival di Sanremo 2020 nell’assegnare il Premio della Critica Mia Martini a “soggetti che andrebbero squalificati per istigazione alla violenza sulle donne”. Le sue accuse riguardano il caso Junior Cally a ...

Loredana Bertè - Sanremo 2020 : «Niente Premio Mia Martini a chi promuove violenza» : Che Festival di Sanremo sarebbe se alla vigilia non ci fossero polemiche un giorno sì e l’altro pure?La kermesse canora di Amadeus, prima ancora dell’inizio, è partita all’insegna dei contrasti: prima la questione della lista ufficiale degli artisti in gara, poi la presenza per alcuni ‘ingombrante’ della “sovranista” Rita Pavone. E ancora le dichiarazioni in conferenza stampa del padrone di casa sulla valletta Francesca ...

Loredana Bertè contro Junior Cally : “Andrebbe squalificato da Sanremo 2020” : Continuano ad infuriare le polemiche su Sanremo 2020 e oggi è il turno Loredana Bertè contro Junior Cally. In quella che si preannuncia come l’edizione più bollente degli ultimi anni la storica regina del rock italiano ha deciso di lanciare un appello ai giornalisti accreditati al teatro Ariston per impedire che il premio della critica dedicato alla sorella Mia Martini vada ad autori di brani contenenti gradi offensive contro le donne: “Chiedo ...

Loredana Bertè - avete mai visto la sorella? Chi è Olivia [FOTO] : Sorella di Loredana Bertè e Mia Martini, Olivia Bertè è la più piccola della famiglia. Sempre lontana dal mondo dei riflettori, cerchiamo oggi di scoprire qualcosa in più in merito alla sua vita privata e il rapporto con le due famose artiste. Chi è Olivia Bertè Nata nel 1958, Olivia Bertè è la figlia più […] L'articolo Loredana Bertè, avete mai visto la sorella? Chi è Olivia [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Loredana Bertè punta il dito contro Madonna : “Me l’ha rubato” : Loredana Bertè, lo spiacevole primo incontro con Madonna: la regina del pop le avrebbe rubato un giubbotto Loredana Bertè dissotterra l’ascia di guerra. L’amatissima cantante italiana aveva dichiarato due anni orsono a Domenica Live di aver subito un plagio da due celebri pop star americane e internazionali, ovvero Madonna e la sua erede naturale Lady Gaga. Ospite questo sabato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, la sorella della ...

Olivia Bertè Contro Loredana Bertè : Dici Cose Non Vere su Mia Martini! : Mia Martini: Olivia Bertè si scaglia duramente Contro la sorella Loredana attraverso i social, smentendo categoricamente tutto quello che è stato dichiarato finora… Mia Martini è entrata nel cuore della gente e spesso si parla di lei. Purtroppo però in questi giorni Loredana Bertè è stata duramente attaccata dalla sorella Olivia per via delle sue dichiarazioni su Mimì. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo. Mia Martini: Olivia ...

Loredana Bertè si commuove in tv ricordando sua sorella Mimì : Loredana Bertè ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato della sorella Mia Martini ci sono stati momenti di grande commozione. La Bertè racconta che ha condiviso con lei un’infanzia difficile e la passione per la musica. «Mi manca molto, con lei è morta una parte di me”. Durante l’intervista racconta anche di una “disgrazia” che l’ha costretta ad ...