Lo striscione contro Zaniolo alla vigilia del Derby: «Zoppo de Roma» (Di domenica 26 gennaio 2020) Un orribile striscione è apparso nella notte tra venerdì e sabato all’esterno del centro sportivo giallorosso alla vigilia del Derby di domenica 26 gennaio, che verrà la AS Roma e la Lazio affrontarsi a partire dalle 18. Lo striscione, la cui foto è diventata velocemente virale sui social network, offende sia Nicolò Zaniolo, vittima di un serio infortunio durante il posticipo della diciannovesima giornata di Serie A, sia Francesco Rocca, bandiera degli anni 70 che si ritirò a 26 anni proprio dopo un grave infortunio. Lo striscione contro Zaniolo alla vigilia del Derby: «Zoppo de Roma» LEGGI ANCHE> Le critiche a Paola Ferrari per il tweet in cui si augura che l’infortunio di Zaniolo sia di buon auspicio «Zaniolo come Rocca, Zoppo de Roma» con tanto di disegno di una sedia a rotelle. È l’orribile striscione apparso di fronte al centro tecnico ‘Fulvio Bernardini’ ... giornalettismo

