LIVE Trieste-Olimpia Milano 46-66, Serie A basket in DIRETTA: meneghini in controllo alle porte dell’ultimo quarto (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non va l’ultimo tentativo triestino e si chiude così il quarto. 46-66 2/2 per l’ex Reggio Emilia. Altri liberi per Milano, con Della Valle che può dare il +20 ai suoi. 46-64 Tripla di Della Valle con molti metri di spazio sulla transizione offensiva milanese. 46-61 2/2 in lunetta per il “Chacho” Rodriguez. 46-59 1/2 anche per lui. Lunetta anche per Washington. 45-59 1/2 per lui. Liberi per Cervi sul fallo di Biligha nella lotta a rimbalzo. 44-59 Roll segna il libero del fallo tecnico. 44-58 Roll dimenticato in angolo dalla difesa infila la tripla del massimo vantaggio meneghino. Arriva anche un fallo tecnico all’indirizzo di Peric; piove sul bagnato in casa Trieste. Timeout per coach Dalmasson. Ultimi 3′ del quarto. 44-55 Altri due per Scola. 44-53 Peric trova il gancetto dall’angolo allo scadere ... oasport

zazoomnews : LIVE Trieste-Olimpia Milano 6-12 Serie A basket in DIRETTA: ottimo inizio ospite - #Trieste-Olimpia #Milano #Serie - zazoomblog : LIVE Trieste-Olimpia Milano 6-12 Serie A basket in DIRETTA: ottimo inizio ospite - #Trieste-Olimpia #Milano #Serie - zazoomblog : LIVE Trieste-Olimpia Milano 25-29 Serie A basket in DIRETTA: tornano a contatto i giuliani - #Trieste-Olimpia… -