LIVE Trieste-Olimpia Milano 42-50, Serie A basket in DIRETTA: mantengono un buon vantaggio gli ospiti (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-50 Tripla di Sykes! Raggiunta la metà del terzo quarto. 42-47 1/2 in lunetta per Mitchell. 41-47 Risponde con la stessa moneta Scola, che arriva a quota 12 punti. 41-44 TRIPLA DI JONES! 38-44 Jones vola in contropiede e chiude con l’appoggio in euro step. 36-44 Tripla di Cinciarini che sblocca gli ospiti. 36-41 Peric apreil secondo tempo con l’appoggio al vetro ed è il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra. INIZIA LA RIPRESA! 18:17 Trieste dopo essere stata più volte a -11 è stata capace di tornare anche a -2, salvo poi chiudere con 7 lunghezze da recuperare, complici i molti liberi tirati da Milano. Peric a quota 9 punti per i padroni di casa, così come Scola per i milanesi. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio il secondo tempo. 34-41 Ultimo tiro a bersaglio per Hickman che batte la sirena. Si chiude il ... oasport

