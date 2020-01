LIVE Trieste-Olimpia Milano 34-41, Serie A basket in DIRETTA: milanesi avanti di sette lunghezze all’intervallo (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:17 Trieste dopo essere stata più volte a -11 è stata capace di tornare anche a -2, salvo poi chiudere con 7 lunghezze da recuperare, complici i molti liberi tirati da Milano. Peric a quota 9 punti per i padroni di casa, così come Scola per i milanesi. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio il secondo tempo. 34-41 Ultimo tiro a bersaglio per Hickman che batte la sirena. Si chiude il secondo periodo. 32-41 2/2 questa volta per il classe 1980. Timeout Trieste. Altro recupero milanese, altro fallo triestino e altri liberi per Scola. 32-39 Libero a segno e +7 Armani. 32-38 Sykes ruba palla a metà campo e Sykes realizza col fallo di Fernandez. Ultimo minuto di gioco del primo tempo. 32-36 Tripla di Peric!! 29-36 1/2 per lui. Liberi per Scola. 29-35 1/2 per l’ex Avellino. Sykes fermato fallosamente da Mitchell, due liberi per ... oasport

zazoomblog : LIVE Trieste-Olimpia Milano 6-12 Serie A basket in DIRETTA: ottimo inizio ospite - #Trieste-Olimpia #Milano #Serie - zazoomblog : LIVE Trieste-Olimpia Milano 25-29 Serie A basket in DIRETTA: tornano a contatto i giuliani - #Trieste-Olimpia… - OA_Sport : LIVE Trieste-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -