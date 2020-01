LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: Italia fantastica negli sport invernali. Navarria e Santarelli sul podio nella spada a Doha (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 18.55 SCHERMA – Buonissimo terzo posto per Andrea Santarelli al Grand Prix di Doha nella spada maschile individuale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.45 PALLANUOTO – Il Montenegro sconfigge in rimonta la Croazia e si aggiudica la medaglia di bronzo agli Europei maschili di Budapest. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.30 SCHERMA – Ottimo secondo posto per l’azzurra Mara Navarria nella spada femminile individuale al Grand Prix di Doha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.20 PALLAMANO – La Spagna batte la Croazia in finale e vince i Campionati Europei maschili al termine di una sfida tiratissima ed entusiasmante. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.05 SALTO CON GLI SCI – Il polacco Kamil Stoch si aggiudica il successo sul trampolino ... oasport

Sport_Mediaset : #SerieA - 21^Giornata ???? #Roma??#Lazio inizia il secondo tempo: 1-1 #Dzeko (26'), #Acerbi (34') ?? Il LIVE su… - Sport_Mediaset : #SerieA - 21^Giornata ???? #Roma??#Lazio fine primo tempo: 1-1 #Dzeko (26'), #Acerbi (34')?? Il LIVE su #SportMediaset… -