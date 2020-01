LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: Italia fantastica negli sport invernali. Kobe Bryant muore in un incidente (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 23.20 SOWBOARDCROSS – Vittoria di Lorenzo Sommariva e seconda posizione di Michela Moioli a Big White, in Canada. I due azzurri sono in testa alla Coppa del Mondo. 23.00 CALCIO – Il Napoli batte per 2-1 la Juventus nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di calcio. 21.00 BASKET – Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos l’ex cestista statunitense Kobe Bryant sarebbe deceduto in un incidente in elicottero avvenuto in California nella mattinata americana. A rilanciare per primo la notizia è stato il sito Tmz.com, che ha diffuso la triste notizia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI 18.55 SCHERMA – Buonissimo terzo posto per Andrea Santarelli al Grand Prix di Doha nella spada maschile individuale. CLICCA QUI PER LA ... oasport

