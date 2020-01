LIVE Sport, DIRETTA 26 gennaio: Djokovic ai quarti di finale agli Australian Open, Fognini in campo, Ulissi 2° nel Tour Down Under (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 26 gennaio: orari e programma 8.37 TENNIS – Tutto come da programma. Novak Djokovic (n.2 del mondo) conferma i favori del pronostico e si impone negli ottavi di finale degli Australian Open 2020 di tennis contro l’argentino Diego Schwartzman (n.14 ATP). Il serbo, campione in carica di questo Slam, si è imposto in 2 ore e 7 minuti di partita con il punteggio di 6-3 6-4 6-4, ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri disputati con il sudamericano. Per Nole, dunque, vi sarà l’incrocio con il canadese Milos Raonic, uscito vittorioso della sfida contro il croato Marin Cilic. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.36 CICLISMO – A Milton, nello Stato dell’Ontario, Canada, nella notte italiana è andato in scena il secondo giorno di competizione della sesta tappa di Coppa del ... oasport

LIVE Sport - DIRETTA 26 gennaio Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Si parte con gli Australian Open. Fabio Fognini è l'ultimo a tenere alto il vessillo italico in questo torneo. Dopo le sofferenze contro ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, l'Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà il superG di Bansko dove l'Italia sogna in grande dopo la tripletta di ieri: Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino si riprovano affiancate da Francesca ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, l'Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà ben due discese: gli uomini saranno impegnati sulla mitica Streif a Kitzbuhel, le donne gareggeranno a Bansko dove Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago puntano molto ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio 22.55 SNOWBOARDCROSS – Pochi secondi di pausa, il tempo di un respiro e poi è di nuovo esultanza per l'Italia dello snowboardcross. Trionfo tricolore nella tappa canadese di Coppa del Mondo sulle nevi di Big White: dopo Michela Moioli arriva la bellissima vittoria di Omar Visintin. Un capolavoro del 30enne nativo di Merano, ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio 21.55 Volley femminile – Conegliano si è sbarazzata di Casalmaggiore con un netto 3-0 (25-18; 25-23; 25-20) nell'anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 20.37 PALLANUOTO femminile – La Spagna batte per 13-12 la Russia e si laurea campione ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, l'Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà ben due discese: gli uomini saranno impegnati sulla mitica Streif a Kitzbuhel, le donne gareggeranno a Bansko dove Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago puntano molto ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio 20.37 pallanuoto femminile – La Spagna batte per 13-12 la Russia e si laurea campione d'Europa, mentre la medaglia di bronzo va all'Ungheria, che sconfigge l'Olanda per 10-8. 19.00 SLITTINO – Bruttissimo infortunio per Lorenz Koller, la stagione per l'austriaco e per il suo compagno di doppio Thomas ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio 17.55 BOXE – Francesco Maietta ha vinto il Torneo Internazionale di Strandija. Clemente Russo e Di Lernia conquistano il bronzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.50 BOB – Francesco Friedrich vince anche a Koenigssee e allunga in classifica generale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.40 SCI ALPINO – Sofia Goggia ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco con tantissimi appuntamenti da non perdere, l'Italia si giocherà delle carte molto importanti. La Coppa del Mondo di sci alpino offrirà ben due discese: gli uomini saranno impegnati sulla mitica Streif a Kitzbuhel, le donne gareggeranno a Bansko dove Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago puntano molto ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio 11.10 SCI ALPINO – tripletta italiana nella discesa di Bansko: Elena Curtoni vince davanti a Marta Bassino e Federica Brignone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 10.05 SOLLEVAMENTO PESI – La Coppa del Mondo farà tappa a Roma dal 27 al 31 gennaio, svelati i nomi dei 13 azzurri che participeranno: spiccano Pizzolato e ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio 8.56 VELA – Ancora una giornata di vento leggero e ballerino per concludere le regate di selezione alla Medal race delle Hempel World Cup Series di Miami. Nelle classi 470 maschile e femminile solo una delle tre regate in programma è stata portata a termine. Ci saranno due equipaggi azzurri nella Medal Race del 470 femminile. Elena ...

LIVE Sport - DIRETTA 25 gennaio Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Fari puntati sugli Australian Open. Rafael Nadal affronterà il connazionale Pablo Carreno Busta. L'asso spagnolo vorrà raggiungere i suoi ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio 23.59 Per la giornata di oggi è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e una felice notte! 23.55 SNOWBOARD CROSS – Ottimi risultati per gli italiani a Big White nelle qualificazioni in Coppa del Mondo, con particolare menzione per Michela Moioli, Raffaella Brutto e Matteo Menconi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.00 ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio 20.50 BASKET – Olimpia Milano sconfitta a Istanbul contro il Fenerbahce nel 21° turno di Eurolega. Gigi Datome trascina i suoi con 14 punti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.45 SCHERMA – Saranno cinque gli spadisti azzurri che potranno disputare il tabellone principale a Doha. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.30 ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio 18.05 BASKET – Le convocate della Nazionale italiana femminile di 3×3 per il Torneo Internazionale di Parigi, preparatorio al Torneo Preolimpico di marzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.55 JUDO – Fabio Basile trionfa nella categoria dei -73 kg al Grand Prix di Tel Aviv! Punti importantissimo per l'azzurro in ...

