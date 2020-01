LIVE Sci alpino, SuperG Bansko 2020 in DIRETTA: Shiffrin vince davanti a Bassino, fuori Brignone (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 26 GENNAIO) LA CRONACA DEL SuperG FEMMINILE DI Bansko 10.17 Verena Gasslitter è 24ma a 4″60, vedremo se basterà per la zona punti. 10.15 Podio ormai definito. Mikaela Shiffrin ha vinto il SuperG di Bansko con 29 centesimi su Marta Bassino e 70 su Lara Gut-Behrami. Settima Elena Curtoni, fuori Brignone, Nicol Delago e Marsaglia. 10.14 Vlhova butta via il podio con un errore nel finale e chiude sesta a 1″13 da Shiffrin. 10.14 Al primo intermedio Vlhova è già dietro di 0.38, non sono pochi. 10.13 Partita Petra Vlhova. 10.10 Quindicesima a 2″37 la svizzera Haelhlen. Ora pausa per le tv, poi toccherà a Petra Vlhova, dopo la quale il podio sarà ormai definito. 10.09 fuori la tedesca Weidle. 10.07 L’americana Merryweather è 16ma a ... oasport

