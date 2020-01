LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Maurberger recupera posizioni, attesa per Vinatzer (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Manche importante di Haugan, vola in testa con 0.65 su Holzmann, Maurberger è terzo a 0.79. Oggi la Norvegia sta facendo furore… 13.38 Taylor bada solo ad arrivare al traguardo e si becca 3 secondi da Holzmann. Ora il norvegese Haugan, 0.07 da gestire. 13.36 Inforcata immediata di Digruber. Maurberger inizia a recuperare posizioni. Probabile che possa concludere almeno tra i primi 25. Ora il sorprendente britannico Taylor, qualificato per la prima volta in carriera. Parte con 0.05 di vantaggio. 13.35 Grave errore per Muffat-Jeandet, che chiude terzo a 1″70 da Holzmann. E’ il turno dell’austriaco Digruber, vantaggio di 0.05 dopo la prima frazione. 13.33 Holzmann rifila 14 centesimi a Maurberger. La Germania è una delle nazionali che sta crescendo di più in Slalom, stanno lavorando bene. Ora Muffat-Jeandet, parte ... oasport

