LIVE Napoli-Juventus Serie A, formazioni ufficiali e risultato in diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) Napoli-Juventus in diretta. La partita del San Paolo è il posticipo delle 20.45 della domenica della ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso, sulla scia dell’entusiasmo per il superamento del turno in Coppa Italia, vuole interrompere la striscia di sconfitte consecutive in campionato. Sarri alla prima da avversario contro il Napoli va a caccia di un successo per blindare il primato in classifica. diretta tv su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV. fanpage

BNnewsEU : - cmdotcom : #NapoliJuventus, formazioni ufficiali: giocano Demme e Meret, Fabian c'è. Sarri con Dybala, Higuain e Ronaldo… - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Napoli-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE -