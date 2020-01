LIVE Napoli-Juventus 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: Zielinski e Insigne regalano agli azzurri una serata magica, accorcia Ronaldo ma non basta. Pagelle e highlights (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+4 FINISCE QUI!!!!!!!!! DOPO QUATTRO SCONFITTE CONSECUTIVE IN CASA SI RIALZA IL Napoli! 90’+4 ROVESCIATA DI HIGUAIN, Meret blocca sicuro. 90’+3 Juve in massa in avanti, i bianconeri provano l’ultimo disperato assalto. 90’+2 Fallo in attacco di Ronaldo che viene ammonito per proteste. 90’+1 Difesa del Napoli mal schierata e CR7 ne approfitta per infilarsi tra i due centrali e battere Meret. La Juve proverà ora il tutto per tutto negli ultimi tre minuti di extra-time concessi dall’arbitro. 90′ RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, il portoghese riapre la partita, mancano quattro minuti di recupero. Napoli-Juventus 2-1. 89′ TERZO E ULTIMO CAMBIO, effettuato da Gennaro Gattuso, esce Milik entra Llorente. 88′ Ruggito del San Paolo, ora il Napoli gestisce gli ultimi palloni, la Juventus ... oasport

