LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: Dario Cologna ancora nel numeroso gruppo di testa, 17 km all’arrivo (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 Intanto sono arrivati i primi della Marcialonga Light, che è stata vinta dal russo Egor Mitroshin tra gli uomini e dalla ceca Tereza Hujerova tra le donne. I rispettivi tempi sono di 2:04’42″24 e 2:22’43″27. 10.25 Ultimi 15 km! 10.22 Korsgren, Slind e Gjeitnes: saranno loro a giocarsi la vittoria nel femminile. 10.20 17 km all’arrivo, con Kriukov che si è messo in testa assieme ad Anders Aukland. 10.16 C’è ancora una fase di attesa in entrambe le gare. 10.13 Per la quinta posizione femminile Fleten ha staccato Smutna di 27 secondi. 10.10 E intanto Anders Aukland, con tutta l’esperienza dei suoi 47 anni, decide di porsi al comando quando mancano appena più di 20 km al traguardo. 10.08 Sono passate in otto allo sprint di Predazzo del km 45.8: Korsgren (Svezia), Slind e Gjeitnes (Norvegia), ... oasport

