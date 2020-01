LIVE Inter-Cagliari, Serie A calcio in DIRETTA: debutta Ashley Young nei nerazzurri (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47 L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Radja Nainggolan (cinque reti): il centrocampista del Cagliari ha disputato 29 partite nello scorso campionato con i nerazzurri prendendo parte attiva a nove reti (sei gol, tre assist). 11.44 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte Cagliari (3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. Maran 11.41 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Cagliari partita della Serie A Tim 2019/2020.. Orario, probabili formazioni e come vedere Inter-Cagliari Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Cagliari match della Serie A Tim 2019-20, l’Inter deve vincere assolutamente per ... oasport

Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: LIVE - Inter-Cagliari, le ufficiali: aspettando Eriksen, c'è la prima di Ashley Young. Uomini contati per Conte e Maran… -