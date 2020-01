LIVE Grand Prix d’Amerique 2020 in DIRETTA | Face Time Bourbon e Davidson Du Pont

Fiorentina Genoa 0-0 LIVE : grande intervento di Dragowski su Pinamonti : Allo Stadio Franchi, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Genoa si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Genoa 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 6′ Tiro di Caceres – Tiro dell’uruguayano ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : grande equilibrio ad inizio partita (12-11) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-15 Pesantissima tripla di Kalinic. 19-15 Nedovic interrompe il parziale turco. 19-13 Dentro il libero di Gigi. 18-13 Super canestro di Datome sul fallo di Gudaitis. Possibile gioco da tre punti per l’italiano. 16-13 Parziale di 4-0 uscendo dal timeout per il Fenerbahce. Immediato timeout di Messina. Tre minuti alla fine del quarto. 12-13 Cinciarini senza paura con la penetrazione a bucare ...

LIVE Short track - Europei 2020 in DIRETTA : si incomincia con i 1500 - Fontana e Valcepina sognano in grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.52 Vi racconteremo tutti i risultati al termine di ogni sessione di oggi, al termine delle batterie dei 1500 ad esempio vi daremo il reseconto dettagliato di quanto successo sul ghiaccio. 09.50 Arianna Fontana e Martina Valcepina vogliono subito brillare, si giocano la corona continentale all-around oltre alle medaglie nelle singole specialità. 09.48 Si incomincerà alle ore 10.00 con le batterie ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2020 in DIRETTA : grande performance per Della Monica-Guarise - bene Ghilardi-Ambrosini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI DANIEL GRASSL VIDEO: IL CORTO DI MATTEO RIZZO VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI MICHAL BREZINA LA CRONACA DEL PROGRAMMA CORTO MASCHILE 22:12 Si prendono la leadership provvisoria Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin con il punteggio di 74.92 (42.02, 32.90)! 22:10 Non sentono la pressione Pavliuchenko-Khodykin che portano a casa un primo segmento a dir poco perfetto; bene il ...

Coppa Italia - Juventus Roma 3-1 LIVE : grande parata di Buffon su Florenzi : All’Allianz Stadium, i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Juventus e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessandro Villano, inviato a Torino) – All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Roma si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Roma 3-1 MOVIOLA 56′ Tiro Florenzi – Buffon si fa ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei 2020 in DIRETTA : grande performance per Ghilardi-Ambrosini - attesa per Della Monica-Guarise : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI DANIEL GRASSL VIDEO: IL CORTO DI MATTEO RIZZO VIDEO: IL PROGRAMMA CORTO DI MICHAL BREZINA LA CRONACA DEL PROGRAMMA CORTO MASCHILE 21:30 Si dimostra in grande salute la scuola tedesca: Hase-Seegert si rendono protagonisti di una prova impeccabile snocciolando un bellissimo triplo twist, un ottimo triplo toeloop in parallelo oltre che un triplo salchow lanciato di spessore ...

LIVE Berrettini-Sandgren 6-7 - 4-6 - 6-4 - 6-2 - 2-1 Australian Open 2020 in DIRETTA : si arriva a grandi passi verso la fase decisiva del match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lo statunitense pareggia i conti. 0-15 Il nastro ferma l’attacco di Sandgren in questo caso. 2-1 Altra accelerazione del romano, che tiene nuovamente il servizio a zero. 40-0 L’azzurro costruisce il punto con un paio di dritti a sventaglio. 30-0 Replica altrettanto velenosa. 15-0 Servizio vincente di Berrettini. 1-1 Con l’ace. L’americano pareggia i conti in un ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 6-7 (3) 0-1 il ligure in grande difficoltà. Pioggia e sospensione fino alle 9.30 italiane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL FABIO FOGNINI SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL MATCH – IL VIDEO 8.00: Gli organizzatori degli Australian Open continuano a prendere tempo nella speranza che il tempo migliori e si possa tornare a giocare. Ora è il rinvio è fissato non prima delle 9.30 italiane. 7.10: La Pioggia prosegue ad essere protagonista a Melbourne e il rinvio ora ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 6-7 (3) 0-1 il ligure in grande difficoltà. Pioggia e sospensione fino alle 8.30 italiane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL 7.10: La Pioggia prosegue ad essere protagonista a Melbourne e il rinvio ora si è protratto alle 8.30 italiane 6.50: La Pioggia continua a cadere incessantemente su Melbourne e il rinvio ora è alle 07.30 italiane. 6.05: L’organizzazione fa sapere che la sospensione dei match durerà almeno fino alle ore 07.00 italiane. 5.43: Davvero difficile ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 6-7 (3) 0-1 il ligure in grande difficoltà. Pioggia e sospensione fino alle 7.00 italiane : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.05: L’organizzazione fa sapere che la sospensione dei match durerà almeno fino alle ore 07.00 italiane. 5.43: Davvero difficile capire se e quando il gioco potrà riprendere sui campi a Melbourne. La Pioggia continua a cadere incessantemente e si gioca solo sul Centrale e sul Margaret Court Arena. 5.40: Stando a quanto viene comunicato dall’organizzazione, non si scenderà in campo ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 6-7 (3) 0-1 il ligure in grande difficoltà. Arriva la pioggia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stando a quanto viene comunicato dall’organizzazione, non si scenderà in campo almeno fino alle 16.00 locali, quindi fono alle 06.00 italiane. Il gioco si ferma nuovamente per l’arrivo della pioggia. Out il dritto incrociato di Fognini e 1-0 Opelka in questo terzo set, l’azzurro andrà a servire. 40-30 In rete il rovescio di Fognini che non riesce mai ad entrare nello scambio. 30-30 ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 6-7 (3) 0-1 il ligure in grande difficoltà. Gioco fermo per la pioggia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Gioco si ferma nuovamente per l’arrivo della pioggia. Out il dritto incrociato di Fognini e 1-0 Opelka in questo terzo set, l’azzurro andrà a servire. 40-30 In rete il rovescio di Fognini che non riesce mai ad entrare nello scambio. 30-30 Lungo il pallonetto difensivo di Fognini. 15-30 Ace centrale di Opelka. 0-30 Altro errore di Opelka, che forza con il dritto. 0-15 Lungo il dritto ...

LIVE Fognini-Opelka - Australian Open 2020 in DIRETTA : 3-6 6-7 (3) - il ligure in grande difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il dritto in manovra dell’americano. Si riprende con Opelka al servizio. 3-7 Servizio vincente al centro di Opelka e l’americano guida 6-3 7-6 (3). Fognini in seria difficoltà. 3-6 Sbaglia con l’attacco di rovescio Fognini (corto) e passante di rovescio di Opelka. 3-5 Out il dritto di Opelka nello scambio da fondo. 2-5 Sbaglia con il dritto Opelka, che perde uno dei due ...

Grande Fratello 2020 - Elisa De Panicis a LIVE Non è la d'Urso : "10 anni fa violentata da un ragazzo" (VIDEO) : (video in arrivo) Nel corso della puntata di Live - Non è la d'Urso, andata in onda domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5, Salvo Veneziano ha incontrato in ascensore Elisa De Panicis. Il tutto a pochi giorni dall'espulsione del pizzaiolo dal reality di Mediaset a causa delle sue parole considerate violente e sessiste ai danni dell'influencer. In questa occasione, Elisa ha confessato di aver subito una violenza dieci anni fa:Mi hai deluso. Non ...