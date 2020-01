LIVE Fognini-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’italiano attende la Gauff per scendere in campo (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 05.58 I due tennisti dovevano scendere in campo alle 6.00 ma sulla Melbourne Arena stanno giocando ancora Cori Gauff e Sofia Kenin: la giovane americana è avanti 7-6 1-2. 05.57 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta del match tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren valido per il quarto turno degli Austrialian Open 2020. Australian Open 2020: tabellone e risultati. Nadal e Rublev agli ottavi di finale, Fognini affronterà Sandgren–Fognini-Sandgren orario e tv: programma e streaming Australian Open 2020 (26 gennaio)–Australian Open 2020: Fognini e Federer, l’autorità e l’orgoglio. Tsitsipas, Serena Williams, Osaka: che ecatombe! Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e ... oasport

OA_Sport : LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini sfida Sandgren, in campo anche Federer e Djokovic - Niccolo_Trigari : RT @Eurosport_IT: Ottavi di finale, ci siamo ?? Si torna a tifare Italia con #Fognini ???? In campo anche Djokovic e Federer ?? ??? Tutti i ma… - Eurosport_IT : Ottavi di finale, ci siamo ?? Si torna a tifare Italia con #Fognini ???? In campo anche Djokovic e Federer ?? ??? Tutt… -