LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1 6-2 6-2 G, Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger liquida l’ungherese e vola ai quarti di finale (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito il match degli Australian Open su questa pagina, buon proseguimento di giornata a tutti i lettori di OA Sport. 13.25 Federer liquida in 2 ore e 13 l’ungherese Marton Fucsovics e fornisce un’ottima risposta dopo la maratona contro Millmann. Ai quarti di finale lo svizzero affronterà Tennys Sandgren che ha eliminato l’azzurro Fognini. GIOCO, SET, PARTITA, Federer supera 3-1 Fucsovics e approda ai quarti di finale degli Australian Open. A-40 Nuovo vantaggio Federer. 40-40 Buona spinta di Fucsovics, Federer stecca la risposta. A-40 Demi-volee straordinaria di Federer che vale il secondo match-point. 40-40 Questa volta il nastro non è benevolo all’elvetico. 40-30 Anticipo con il dritto dello svizzero, match-point. 30-30 Rovescio out di Federer. 30-15 ... oasport

granza10 : Federer asfalta Fucsovics e vola ai quarti #AO2020 | #AusOpen #Federer #Fucsovics - zazoomblog : LIVE Federer-Fucsovics 4-6 6-1 6-2 G Australian Open 2020 in DIRETTA: dopo due set dominati lo svizzero va avanti 2… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Federer sotto di un set con Fucsovics. Fognini eliminato da Sandgr… -